Missili Usa in Germania rischio escalation tra la Nato e l’asse Russia-Cina

(Di venerdì 12 luglio 2024) La sfida dellaa Mosca con l’annunciato – “irreversibile” – ingresso dell’Ucraina, sebbene manchi ancora una data, nell’Alleanza atlantica aveva già provocato la reazione del Cremlino. “L’Alleanza vede lacome suo nemico e avversario e partecipa al conflitto in Ucraina, lottando per l’Ucraina”, aveva dichiarato il suo portavoce Dmitri Peskov, commentando a caldo la notizia. Poi le altre decisioni sullo scudo anti-Putin che hanno deciso di mettere assieme gli alleati riuniti a Washington, con la pioggia di armi e soldi – oltre 40 miliardi – a Kiev hanno finito per provocare una reazione durissima della. Mosca alla: la nostra risposta sarà dura Peskov annuncia ritorsioni. La dichiarazione finale del vertice americano rappresenta “una seria minaccia per la sicurezza della Federazione Russa” e per questo in risposta – dice – saranno “necessarie misure ponderate, coordinate ed efficaci per contenere la”.