LIVE Olanda-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | ci prova Bonansea!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Destro a giro di Cantore, pallone impreciso che finisce fuori. 11? Giacintia far salire la nazionale, maviene bloccata sul servizio sulla fascia destra. 9? Rischia con un dribbling Linari ma riesce a far uscire le azzurre. 7? MIRACOLO di Lenzini che in scivolata evita il tiro a botta sicura di Beerensteyn. 6? Sinistro diche non spaventa il portiere Kop. 5? Errore di Greggi che regala il pallone Van de Donk, l’olandese non ne approfitta. 3? La partita parte con fase iniziale di studio tra le due nazionali. 1? Inizia la partita! 20.40 Inni nazionali in corso. 20.35 Classifica del gruppo7 punti, Norvegia 6,5, chiude il girone la Finlandia. 20.30 Il modulo scelto dall’è il 4231.