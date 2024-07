Jesi Jazz protagonista stasera in piazza delle Monnighette con Eddy & the Kids

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024)(Ancona), 12 luglio 2024 -(ore 21,30) in. Sul palco tre grandi solisti italiani nel progetto; the: Enzo Pietropaoli (basso), Fabrizio Sferra (batteria) ed Edoardo Ferri (chitarra). L’evento, dal titolo Festival New Direction (quarta edizione), il quale avrà una seconda serata il 3 agosto con lo Scott Robinson quartet, nasce dalla lunga collaborazione tra Davide Zannotti di Hemingway cafè e Giancarlo Di Napoli, patron di Ancona. Il linguaggio del trio in scena venerdì è profondamente radicato nel, ma è la passione per il country e il folk contemporaneo ad incidere sulla direzione musicale, attraverso un lavoro di sperimentazione e di ricerca sonora che da’ una identità alla band.