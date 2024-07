Incidente oggi in A22 a Carpi Modena | schianto tra furgone e Tir tre feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 13 luglio 2024 –sull’A22 del Brennero all’altezza diin provincia di. L’è accaduto alle 5.35 di mattina, al km 304 in direzione nord, e ha visto coinvolti un Tir e un: il bilancio è di tre. Per cause ancora da accertare ilha perso il controllo, si è ribaltato e ha strisciato sulla propria fiancata andando finire contro il Tir in transito. Dall’sono rimastii tra passeggeri deldi 20, 30 e 50 anni, abitanti in provinciae trasportati in ospedale a. Il traffico ha subito un rallentamento con code per 8 km. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, due ambulanze, il personale viabile della società A/22 per il ripristino e la pulizia della carreggiata, tre pattuglie della polizia Stradale diNord.