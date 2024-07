Dalle origini alle versioni più raffinate una festa celebra il toast

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tostare il pane è una pratica che affonda le sue radici nelle civiltà antiche, si ritiene che già gli antichi Egizi riscaldassero il pane per migliorarne la conservazione e il gusto. Alcuni sostengono che la prima ricetta documentata risalga all’epoca romana: nel ricettario “De re coquinaria” di Marco Gavio Apicio viene menzionato il tostum, una tipologia di pane cotto su una piastra rovente. Tuttavia, gli storici della gastronomia ritengono che l’origine della parolasia riconducibile all’epoca medievale in Francia. Infatti, il terminederiva dall’antico verbo francese tostèe, che tradotto significa «bere alla salute di», in riferimento all’usanza di posizionare una fetta di pane tostata su un calice di vino aromatizzato. Il vino veniva condiviso da tutti i commensali, fino ad arrivare nelle mani del festeggiato che ne riceveva l’ultimo sorso, in simbolo di buon auspicio.