C’è lo stop Brutta notizia per il pubblico della soap più amata | Un posto al sole si ferma

(Di venerdì 12 luglio 2024)a Unal. Ilha lasciato i protagonistialle prese con una lunga serie di colpi di scena: fiato sospeso per la vicenda che vedrà protagonisti Luca e Alberto e anche sulla risposta di Micaela alle richieste di Samuel, desideroso di avere più romanticismo. Non solo. I telespettatori dovranno aspettare ancora qualche settimana ma presto conosceranno anche la decisione di Ida. Sposerà Diego? E Roberto e Filippo faranno pace? Capiranno anche anche se Damiano rischierà ancora di finire nei guai o meglio in pericolo a causa di Torrente e se il rapporto tra Rosa e Don Antoine potrebbe diventare qualcosa di diverso da quello che è adesso, già molto intenso. Insomma, agli appassionati di Unalaspetta un’estate interessante.