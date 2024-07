Riorganizzazione del servizio Cup e conseguenti tagli in sanità la Cisl pronta alla mobilitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – All’indomani dello svolgimento dell’incontro tra categorie sindacali Cgil,e Uil e l’Azienda USL Toscana Sud Est che ha prodotto la nota stampa condivisa dalle sigle sindacali di Arezzo Siena e Grosseto, laaretina rimarca la propria contrarietà su quanto deciso dall’azienda sanitaria e sullo strappo avvenuto durante il tavolo di discussione a causa deiai servizi CUP, che sarà attivato dal mese di agosto. La situazione per la provincia di Arezzo è seguita con la massima attenzione dal Segretario di categoria FPArezzo, Maurizio Milanesi, che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella vicenda e dSegreteria Generale dellaaretina Silvia Russo. In particolare la Segreteria Russo, sottolinea com la situazione attuale derivi da una carente comunicazione con i sindacati, non più accettabile.