Paolini nella storia | prima italiana in finale a Wimbledon L’impresa titanica di Jasmine

(Di giovedì 11 luglio 2024)è laad andare in. Un’impresa memorabile che conferma il momento straordinario del nostro tennis. La tennistaha vinto in tre set contro la croata Donna Vekic(2-6, 6-4, 7-6) rimontando quando sembrava spacciata e dimostrando di essere una fuoriclasse autentica. Sabato affronterà la vincente di Krejcikova-Rybakina.ha già raggiunto la quinta posizioneclassifica Wta che rimarrebbe tale anche se vincesse il torneo. Il primo set, un disastro Nel primo setha ceduto due volte il servizio, soffrendo molto l’intensità del gioco della Vekic. Una percentuale alta di errori gratuiti che hanno determinato il parziale pesante(2-6) e la percezione che l’azzurra non fosse in giornata.