Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica | calendario programma orari e tv di tutte le gare

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilconledialledi. Dal 27 luglio al 5 agosto sarà grande spettacolo alla Bercy Arena, celebre impianto che nel corso della sua storia ha ospitato tantissimi eventi sportivi ma anche concerti di star internazionali. Dai concorsi a squadre e individuali al corpo libero, trave, anelli, volteggio, parallele e cavallo con maniglie. Ce ne sarà per tutti i gusti.IN TV – La Rai trasmetterà in chiaro i momenti salienti dellein, mentre la copertura completa dell’evento è affidata a Discovery+: per i suoi abbonati un totale di 10 canali live per non perdere alcuna emozione di questa Olimpiade.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEILDELLA(in grassetto leche assegnano le medaglie) SABATO 27 LUGLIO Ore 11:00 – Qualificazioni maschili – I Suddivisione Ore 15:30 – Qualificazioni maschili – II Suddivisione Ore 20:00 – Qualificazioni maschili – III Suddivisione (ITALIA) DOMENICA 28 LUGLIO Ore 9:30 – Qualificazioni femminili – I Suddivisione Ore 11:40 – Qualificazioni femminili – II Suddivisione (ITALIA) Ore 14:50 – Qualificazioni femminili – III Suddivisione Ore 18:00 – Qualificazioni femminili -IV Suddivisione Ore 21.