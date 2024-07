Musica teatro e tante emozioni Fresu inaugura le Notti Ducali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tornano i grandi eventi dell’estate in piazza Roma. Da lunedì prossimo, e per tre serate consecutive, le "" ci porterannoe riflessioni. La rassegna (inserita nel cartellone dell’Estate Modenese) è promossa dal Comune e organizzata da Studio’s con il sostegno della Fondazione di Modena e del Gruppo Hera. "Una tre giorni nel cuore della nostra città, un progetto e un format che vogliamo sviluppare con l’obiettivo di continuare a offrire appuntamenti di partecipazione culturale di qualità", sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. Ad aprire la seconda edizione di queste specialissime, lunedì 15 luglio alle 21, sarà il celebre trombettista Paolocon "Impromptus", il nuovo progetto del suo Devil Quartet (con il chitarrista Bebo Ferra, il contrabbassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli):ama la"meticciata" o, come la definisce lui stesso, "melangé".