Flintlock | The Siege of Dawn si mostra con un nuovo story trailer

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo studio di sviluppo A44 Games e il publisher Kepler Interactive hanno annunciato che oggi è uscito ildi: Theofil loro gioco Action-RPG in arrivo il 18 luglio per Xbox Series XS, PlayStation 5, PC, e Xbox Game Pass. Nei panni di Nor, viaggerai insieme a un misterioso ma potente dio simile a una volpe, noto come Enki, per cercare vendetta contro le divinità che minacciano di distruggere le terre di Kian. Da Uru, il grande guardiano alato della porta del Grande Abisso, al pluri-armato Rammuha che disprezza e teme il potere esplosivo della polvere da sparo, Nor dovrà sfoderare tutto il suo arsenale: colpi d’ascia, armi a pietra focaia e la devastante magia di Enki per superare le avversità e riportare la pace nel mondo di Kian.