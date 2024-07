Epatite C Oms prequalifica il primo test fai-da-te

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 lug. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità hato ilfai-da-te per il virus dell'C (Hcv), un esame che "può fornire un supporto fondamentale per allargare l'accesso aie alla diagnosi, accelerando gli sforzi globali per eliminare l'C", spiega l'Oms. L'autoOraQuick Hcv, prodotto dalla statunitense OraSure Technologies, è l'estensione di unrapido al quale l'agenzia ginevrina ha concesso nel 2017 la pequalificazione per l'uso professionale. La versione fai-da-te, "progettata specificatamente per l'utilizzo da parte di utenti comuni", non operatori sanitari, "fornisce un kit unico contenente i componenti necessari per eseguire l'auto". "Ogni giorno 3.500 persone muoiono a causa dell'virale - afferma Meg Doherty, direttrice dell'Oms per il Dipartimento Programmi globali contro Hiv,e infezioni sessualmente trasmesse - Dei 50 milioni che vivono con l'C, entro fine 2022 solo il 36% era stato diagnosticato e appena il 20% aveva ricevuto un trattamento curativo.