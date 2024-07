Cielo di spine è il nuovo singolo di Rie?l

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI”, ildi RIÈL già disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 giugno. “di” è un brano che racconta di una relazione ormai destinata a finire, dove, nonostante ci sia ancora sentimento e passione da entrambe le parti, la tossicità dello stesso legame inebria e impedisce di staccarsi dall’altra persona. Commenta l’artista: “Credimi, non riesco a vedere la fine anche se amarti è saltare in un campo di mine”. Il videoclip di “di” si presenta come un’opera cinematografica drammatica e visivamente impattante, caratterizzata da piogge incessanti e da scene che alternano ambientazioni fantastiche e oniriche, dalle nuvole inagli abissi sottomarini.