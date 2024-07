Università open day a Roma Tor Vergata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Sono migliaia i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all?ultimo evento di presentazione dell?offerta formativa dell?diTor, in vista delle immatricolazioni al nuovo anno accademico 2024-2025. Curiosi di conoscere l?offerta formativa del nostro Ateneo, a settembre si iscriveranno all?: quale facoltà scegliere?Nell?edificio A della Facoltà di Economia diTor, il 10 luglio, dalle 15 alle 18, i futuri studenti hanno ascoltato la presentazione delle sei facoltà e visitato le aree dedicate, parlando con gli oltre 70 tra professori, ricercatori e tutor che hanno descritto gli oltre 100 corsi di laurea, coinvolgendoli in attività laboratoriali hands-on. Per Giurisprudenza c?è il laboratorio della ‘La scena del crimine’ con uso di Chat GPT e per i più attenti alle cronache quello della ‘Riforma costituzionale del premierato’.