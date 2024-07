Si tuffa nell’Adda e scompare riprendono le ricerche

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) –oggi ledel bagnante di cui nel tardo pomeriggio di ieri si sono perse le tracce dopo essersito sul fiume Adda, in via Isola Ponti, nel comune di Cassano d'Adda. Il Comando di Milano perlustrerà le acque attraverso gli esperti dei nuclei SAF ( fluviale ), SAPR ( sistema aeromobile a pilotaggio remoto ) e TAS ( topografia applicata al soccorso ). Le forti correnti del fiume Adda, com'è noto anche per altre recenti circostanze, non rendono facili le attività di soccorso. Del bagnante non si ha ancora una identità precisa: l'unica traccia è uno zainetto rinvenuto sulla sponda del fiume dove si sarebbeto. Potrebbe trattarsi di un giovane di nazionalità egiziana. Ai soccorsi partecipano anche i carabinieri di Cassano d'Adda.