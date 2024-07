Provincia verso sinistra Rinnovo in autunno Lattuca pensa già al bis | Lavoro per l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo l’estate ladi Forlì-Cesena – ente di secondo livello in cui le elezioni degli organi elettivi non coinvolgono i cittadini – sarà chiamata al voto: il 29 settembre prossimo i consiglieri dei 30 comuni del territorio, come una sorta di ‘grandi elettori’, andranno alle urne per ildel consigliole, la cui durata del mandato è di due soli anni, rispetto ai quattro del presidente. Quello di Enzo Lattica, sindaco di Cesena e presidente della, scadrà invece a fine dicembre 2025. Un anno e mezzo lo separa dal compimento del. Dopo la tornata delle amministrative appena trascorse, il quadro è però definito (da oggi a fine 2025 si voterà solo a Verghereto). Per questo, salvo una modifica normativa che riporti i cittadini a votare per le province, il quadro politico attuale è a grandi linee quello che potrà rieleggere Enzo, con numeri che vedono in teorico vantaggio il centro