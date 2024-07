MusicArte nella terapia neurologica | tango danza e laboratori al Bellaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bologna, 10 luglio 2024 – Arte eappaiono come due campi distanti, ma per la Fondazione ricerca scienze neurologiche invece, non potrebbero essere più vicini. Arriva infatti, il progetto presentato ieri a Palazzo Boncompagni, che propone un percorso tra scienza ed espressione artistica per portare attività edi musica,e arti visive nelle corsie dell’Irccs Scienze Neurologiche dell’ospedale. “L’umanizzazione delle cure è una sfida importante e la scienza ci aiuta a spiegare perché la fruizione artistica è così centrale. Giusto quindi che anche nelle degenze che si protraggono per più tempo entrino la musica, la, la fotografia, rendendo protagoniste sia le persone costrette all’ospedalizzazione, sia coloro che ricevono cure domestiche», ha sottolineato Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche.