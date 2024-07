Missili russi componenti occidentali Così l’industria bellica russa evade le sanzioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’attaccostico su Kyiv e su altre città ucraine avvenuto lunedì 8 luglio, con il suo tragico bilancio di quarantuno vittime, ha riportato nuovamente sulle prime pagine dei media internazionali uno dei lati più oscuri del conflitto in corso in Ucraina, quello delle campagne di bombardamenti terroristici rivolti contro la popolazione civile. Ma allo stesso tempo ha nuovamente risollevato la questione dell’efficacia nelleimposte dall’Occidente nei confronti dellaa, e in particolare della sua industria: il Kh-101, uno deicruise a disposizione di Mosca impiegato durante la recente ondata di attacchi, necessita diper la sua produzione. “La tecnologia occidentale consente loro di costruirepiù intelligenti, che permettono ai loro attacchi terroristici di superare le nostre difficili difese aeree” spiega Olena Bilousova, responsabile della ricerca sullepresso l’Istituto Kse di Kyiv.