LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | finale movimentato sarà lotta tra Longo Borghini Kopecky e Labous?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadel, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Si inizia a fare sul serio: dopo aver vissuto ieri un antipasto di ciò che può accadere nei prossimi giorni, quest’la battaglia per le posizioni di vertice della generale si farà ancora più intensa su un percorso che metterà a repentaglio la resistenza delle atlete. Il via della frazione odiernadato a Imola, in Emilia-Romagna, mentre l’arrivoposto nella città di Urbino, nelle Marche, per una lunghezza totale di 134 km. Per i primi novanta chilometri, la stradacompletamente piatta, ma verso la fine della giornata arriveranno consecutivamente ben tre GPM che caratterizzeranno la prova odierna: il GPM di San Marino (5.