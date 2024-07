Il gladiatore 2 perché Russell Crowe non è nel film? | Sono un po’ geloso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 luglio 2024)non sarà presente ne IlII a causa della morte del suo personaggio, Massimo Decimo Meridio; al termine del primo, infatti, l’ex legionario divenutoriesce a compiere la sua vendetta nei confronti del malvagio imperatore Commodo, salvo poi perire a sua volta a causa delle ferite subite nello scontro. Il nuovo, ambientato circa 15 anni dopo il primo, vede come protagonista Lucio Vero, figlio di Lucilla e di Massimo, interpretato da Paul Mescal e liberamente ispirato alla figura storica di Lucio Vero II. Il giovane, riparato in Numidia per sfuggire ai pericoli di Roma, vi ritorna da prigioniero di guerra del generale Marco Acacio (Pedro Pascal);suo malgrado proprio come Massimo Decimo Meridio, Lucio Vero dovrà fre di tutto per riconquistare la libertà.