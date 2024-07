Dalle macerie alla rinascita Ora il mosaico torna alla luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella Chiesa parrocchiale di Pievepelago quest’anno ètodevozione diretta dei fedeli unraffigurante una Madonnina bizantina, dstoria particolare: fu un dono ex voto di un soldato pievarolo che la portò a piedi dJugoslavia durante la seconda guerra mondiale. Una storia significativa ancora oggi in questo periodo di eventi bellici, tanto che davanti a Lei l’invito a pregare per la pace nel mondo. Nonostante alcune recenti ricerche, non si è però ritrovata traccia dell’identità del soldato della Valle del Pelago che aveva trovato i resti di questa Madonna fra ledi un edificio distrutto nel teatro di guerra della Jugoslavia. Anche se molto pesante (fu realizzata direttamente su una lastra di cemento) la prese con sé e fece votoMadonna di portarla finosua chiesa di Pievepelago se fosse riuscito arvi sano e salvo.