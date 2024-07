Cassano d’Adda 25enne si tuffa nella Muzza e non riemerge | ricerche in corso Droni in azione niente gommoni per troppa corrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 luglio 2020 – Proseguono ledeldi cui nel tardo pomeriggio di ieri si sono perse le tracce dopo che si erato nel canale, nel comune did'Adda, nel Milanese. Il Comando di Milano sta perlustrando le acque attraverso gli esperti del SAPR ( sistema aeromobile a pilotaggio remoto ) e TAS ( topografia applicata al soc). Inanche i. Per oggi non si riesce a intervenire con iin acqua poiché la velocità dellaè elevata e quindi risulta rischioso. Le forti correnti del fiume Adda, com'è noto anche per altre recenti circostanze, non rendono facili le attività di soc. Il ragazzo è di origine egiziana e risiede a Treviglio. Per sfuggire al sole e al caldo era andato nel parco naturalistico dell'Isola Borromeo, in un punto peraltro già teatro di tragedie.