Brembo entra nel capitale di Spoke Safety startup di mobilità connessa

(Di mercoledì 10 luglio 2024), leader globale nei sistemi frenanti, investe in soluzioni avanzate dindo neldistatunitense specializzata nello sviluppo di tecnologie di comunicazione digitale tra i veicoli e l’ecosistema stradale. Grazie all’investimento,prosegue nel suo percorso di rafforzamento delle competenze in ambito software e connettività cloud per l’innovazione digitale delle proprie soluzioni. In particolare, l’obiettivo è favorire la comunicazione dei sistemi frenanti con gli altri elementi connessi dell’ambiente circostante. “L’investimento inè per noi un ulteriore passo verso l’innovazione dei nostri sistemi frenanti in chiave digitale” – ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di