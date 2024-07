Taremi il primo attaccante dell’Inter formato 2024-2025! I tempi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Mehdisarà ilnella stagione. Isono già definiti, il giocatore è già arrivato a Milano oggi. ARRIVO – Mehdiè arrivato a Milano quest’oggi nelpomeriggio con un volo partito da Teheran in Iran e passato da Doha. Il giocatore a brevesarà ilche Simone Inzaghi vedrà ad Appiano Gentile in vista della stagione. L’ormai ex Porto farà l’ultima parte delle visite mediche venerdì e risolverà le questioni burocratiche nelle prossime giornate. Sabato sarà già in campo per i primi allenamenti con la squadra, a cui mancheranno comunque diversi tasselli fondamentali. Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic sono attesi con ritardo. L’ultimo a tornare sarà l’argentino, Thuram oggi ha perso con la Spagna e dovrebbe far rientro prima rispetto al previsto.