Migranti la denuncia dell’Oim | 399 morti e 487 dispersi nel Mediterraneo centrale nel 2024 Il direttore Hart | 5 morti al giorno su questa rotta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024) Dal 1° gennaio al 6 luglio, almeno 399sonoe altri 487 risultanonelmentre cercavano di raggiungere l’Europa, in particolare Italia e Malta, dal Nord Africa, soprattutto da Libia e Tunisia. Laarriva dall’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (Oim) in Libia, che nel suo ultimo aggiornamento pubblicato oggi sulla piattaforma X (ex Twitter) precisa come dall’inizio dell’anno almeno 9.578 persone siano state intercettate in mare e riportate nel Paese nordafricano, compresi 641 donne e 321 minori. Almeno 598sono stati riportati in Libia soltanto tra il 30 giugno e il 6 luglio. “Cinque persone muoiono ogninel, lapiù letale del mondo”, ha commentato ilin Italia e Malta e Coordinatore per l’area, Laurence