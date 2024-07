L’unica alternativa è affittare ai turisti Casa occupata a Pistoia lo sfogo della proprietaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – “Non ci sono agenzie e controlli che tutelino davvero i cittadini da situazioni come quella che io ho vissuto.possibilità è di fare affittici, o di tenere chiuse le nostre case". Lo dice senza troppi giri di parole la donna diche ha dovuto sostenere una lunga battaglia legale per riavere la propria. La famiglia con la quale aveva stipulato il contratto aveva ‘subaffittato’ l’appartamento a dei parenti con figli che non pagavano il canone e rifiutavano di andarsene. La vicenda è andata avanti per diversi mesi. Nell’autunno del 2023, al termine dell’accordo che aveva sottoscritto, la donna ha chiesto ai suoi inquilini la riconsegna delle chiavi. Non solo gliel’hanno negata, ma in quel momento ha anche appreso che laera statada una famiglia diversa.