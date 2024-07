Emilia Romagna e Marche accolgono il Giro d' Italia donne | gli orari per vederlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 - Domenica ha preso il via ilD'Women, la Corsa Rosa dedicata alle migliori atlete al mondo che vedrà l’e leprotagoniste in tre delle 8 tappe in programma. Oggi, martedì 9 luglio, infatti, le ragazze gareggeranno nella terza tappa che le porterà da Sabbioneta a Toano mentre domani, mercoledì 10 luglio, pedaleranno da Imola a Urbino e il giorno dopo da Frontone a Foligno. Si tratta delle prime due tappe che presentano qualche salita, iniziando così a mostrare qualche insidia e far uscire un po’ allo scoperto le campionesse che aspirano al podio finale. La terza tappa da Sabbioneta a Toano La quarta tappa da Imola a Urbino La quinta tappa da Frontone e Foligno La terza tappa da Sabbioneta a Toano Oggi, dunque, ild’Women arriva in regione, portando la carovana rosa da Sabbioneta a Toano in 113 km veloci ma che nel finale hanno l’insidia.