Elton John ha fatto pipì in una bottiglietta in un negozio a Nizza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Il sito web statunitense TMZ ha riportato di una insolita avventura che ha avuto quale protagonistaneldi scarpe sportive Sugarkikz a, in Francia. Il proprietario di Sugarkikz, Ryan Sukkar, ha spiegato a TMZ che, dopo aver appreso che non c’era il bagno, “si è rivolto alla sua security e ha chiesto una bottiglia, si è allontanato di qualche passo dagli altri acquirenti e ha iniziato a farenel recipiente”. Secondo quanto raccontato da Sukkar, “haun po’ disul pavimento e ha chiesto un asciugamano per pulire”, il gestore delè rimasto “scioccato e stupito” da tale comportamento. Ryan Sukkar ha dichiarato che “non aveva idea” di chi fosse quella persona e quando gli ha chiesto cosa facesse per vivere, la rockstar ha risposto semplicemente, “Sono”.