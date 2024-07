BCC e ‘Insieme riconosciamo il valore’ | 7 i progetti già realizzati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) Primi risultati di successo per l’iniziativa di crowdfunding promossa dalla Bcc Bergamasca e Orobica. Sette dei trediciche hanno scanditoilsono statie gli altri sei hanno tutte le carte in regola per vedere la loro messa in opera in tempi brevi. “Un primo traguardo importante è stato raggiunto – afferma il presidente Gualtiero Baresi – e siamo orgogliosi di avervi contribuito. L’iniziativa è rivolta al terzo settore e ha permesso di concretizzare deiutili ed importanti per le loro ricadute sociali”. “Concostruiamo il, la nostra BCC ha infatti favorito l’accesso di alcune associazioni locali ad una piattaforma di Crowdfunding partner (IdeaGinger) – aggiunge il direttore generale Alberto Pecis – sostenendone i costi e offrendo anche ai membri delle realtà non profit un vero e proprio corso di comunicazione e di pianificazione per imparare ad utilizzarla correttamente, a valorizzare il potenziale inespresso e a schematizzare i processi di ingaggio dei sostenitori”.