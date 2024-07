Archiviato l’Europeo Sommer si riposa Poi si pensa all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Non solo Europei e Inter, per Yannè arrivato il meriato riposo. Il portiere nerazzurro, dopo un’ottima prova a Euro 2024, si rilassa in attesa di rientrare a Milano per iniziare a preparare la stagione 2024/2025. RIPOSO – Yann, dopo la frenata a Euro 2024, si sta godendo qualche giorno di vacanza – meritata – prima di tornare in campo ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi richiamerà le righe per sabato 13 luglio, ma per chi ha preso parte alle rassegne continentali avrà qualche giorno di riposo in più. Questa sorte toccherà proprio al portiere svizzero che ha chiusocontro l’Inghilterra ai quarti di finale. Un percorso meraviglioso quello degli elvetici che sono arrivati tra le sedici più grandi d’Europa. Di rientro a Milano, Yann, avrà l’arduo compito di ripetersi dopo la grande stagione fatta a difendere i colori dell’Inter.