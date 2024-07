Sostenibilità Malagò | Con Mase siamo apripista nella sostenibilità sportiva

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – “Il Coni è l’emanazione del Cio e, in quanto tale, ne abbracciamo le missioni. Per il Cio la parolaè diventata una “meravigliosa e bellissima ossessione”: laè tutto, non ha solo carattere ambientale, ma anche finanziario e sociale. Il Cio è orientato in questo senso in ogni disciplina olimpica, per cui il primo soggetto ad essere fiero di questo protocollo è proprio il Cio. Noideglie assieme al Governo italiano, con la massima istituzione in termine ambientale, abbiamo siglato un accordo con il Comitato Olimpico per individuare le aree d’azione su cui intervenire, con una serie di regole, nel mondo dello sport”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, in occasione della presentazione del protocollo d’intesa sul tema dellanel mondo dello sport per cui il Governo ha stanziato 1,7 milioni di euro, con l’obiettivo di allinearsi agli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030.