Quale vero scandalo sportivo ha ispirato L’uomo dei sogni con Kevin Costner?

(Di lunedì 8 luglio 2024)dei, cult movie del 1989 conha un’impianto narrativo di finzione, ma nel film si citano un personaggio e un evento reali. Si tratta dellodei Black Sox del 1919 e di Shoeless Joe Jackson che in qualche modo si intrecciano alla storia del film. Quella di un uomo, Ray Kinsella, che costruisce un campo da baseball vicino a casa sua per permettere, magicamente, a quei leggendari giocatori di tornare a vivere. Cerchiamo di capire cos’abbia rappresentato quello. In America il baseball è una questione serissima, esattamente come il calcio in Italia. Lodei Black Sox, chiamato così perché macchiò il candore dei White Sox (i calzini bianchi) fu uno degli episodi più controversi nella storia del glorioso sport.