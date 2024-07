Orban che gioca a fare il mediattore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una reprimenda che non cambia la situazione. La crescente preoccupazione e fastidio da parte dei leader Ue sul mandato «che si è auto-attribuito Viktornelle cosiddette missioni di pace, quando era chiaro che il premier rappresentava solo se stesso», necessita di approfondimenti. Intanto, se ne discuterà mercoledì 10 luglio, alla nuova riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue, quando all’ambasciatore dell'Ungheria «saranno chiesti chiarimenti» sul ruolo della presidenza di turno ungherese. Soprattutto, Bruxelles deve capire se il leader ungherese (e presidente di turno dell’Unione per i prossimi sei mesi) stia o meno boicottando l’istituzione che rappresenta, per un vantaggio esclusivamente personale/nazionale. Se cioèsfrutta il ruolo di cui è stato investito dall’Unione peraffari e mantenere buoni rapporti con il blocco orientale.