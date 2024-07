Le Relazioni Difettose – Sto con un uomo meraviglioso ma voglio di più

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cara Ester, Ho appena letto una tua risposta con l’elenco dei 5 modi di vivere e innamorarsi, e mi sembra a malincuore di capire qualcosa che, a dirlo pare ovvio, ma pensarlo mi fa storcere il naso: ovvero che la perfezione non esiste. Che non si può avere tutto. Che se un amore si nutre di tanta passione, non offrirà mai la stabilità e il rifugio sicuro di cui alcune sere abbiamo bisogno, ma che se rappresenta quel porto sicuro e stabile, alla fine diventerà un po’ monotono e quindi possiamo dire addio alla passione. Dunque, non riesco a fare a meno di domandarmi, esiste una soluzione? Appena compiuti i 30 anni, noncredere che la soluzione sia un così noioso e scialbo “accontentarsi”. Quando finisce un amore: 10 frasi che aiutano a sentirsi meglio X Forse perché se guardo alla mia di relazione, mi accorgo che sto vivendo quello che tu hai soprannominato un PAQ (piccolo amore quieto).