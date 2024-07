Le auto costano sempre di più e non si capisce perché

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Comprare un’mobile nuova in Italia èpiù costoso. Abbiamo speso 46 miliardi nel 2023, +22,3% rispetto al 2022. In media ci vogliono oggi quasi 29mila euro, contro i 21mila euro del 2019 (Centro Studi Fleet&Mobility). Un aumento del 37% in quattro anni. L’acquisto di una vettura nuova è quasi inavvicinabile e il trend di incremento dei prezzi continua da anni. “Ma nei prossimi mesi prevediamo che la situazione tornerà a normalizzarsi, con aumenti in linea con l’inflazione e non più con i balzi anomali cui abbiamo assistito dal 2019 in poi”, rassicura Pier Luigi Del Viscovo, direttore del Centro Studi Fleet&Mobility. Nel 2023 sono state targate 1.590.610 vetture per una spesa totale di quasi 46 miliardi. La stessa cifra sborsata nel 2007 a fronte, però, di 2,5 milioni di veicoli immatricolati.