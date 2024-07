La Lega contro l’obbligo vaccinale Pregliasco | Ignobile fare politica sull’interesse delle persone

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il virologo Fabrizioin esclusiva ai nostri microfoni: “E’ una provocazione che non andrebbe commentata. Ecco perché i vaccini sono importanti”. Lava all’attacco e chiede l’eliminazione deldei vaccini per i minori. L’emendamento proposto dal partito di via Bellerio molto probabilmente si fermerà in commissione, ma l’idea avanzata dal senatore Borghi sta provocando non poche polemiche a livello nazionale.e il senatore Borghi – cityrumors.it – foto AnsaAi nostri microfoni sia Crisanti che Bassetti si sono dichiarati assolutamente contrari a questa proposta. L’eliminazione delè stato bocciato da Fabrizio. Il virologo in esclusiva è andato ad attaccare duramente il senatore Borghi e difeso fortemente la necessità di far immunizzare i più piccoli.