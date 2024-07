La collaborazione tra Kaspersky e ISG esplora le nuove tendenze della sicurezza cloud

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 8 luglio 2024. Un numero crescente di organizzazioni si sta spostando verso ambientiibridi e sta adottando la containerizzazione, con la conseguente necessità di migliorare le soluzioni didei carichi di lavoro. Nell'intento dire le complessità delibrido e delle tecnologie-native,e ISG hanno collaborato a una ricerca completa per comprendere e analizzare questo nuovo ambiente. La ricerca ha coinvolto 310 dirigenti aziendali, tra cui CISO e CTO, responsabili per gli investimenti in tecnologie strategiche in diversi settori e in 12 Paesi. Grazie allacon ISG,ha scoperto i fattori critici che determinano l'adozione delibrido e delle tecnologie-native tra le aziende.