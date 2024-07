Ho detto Sì La vip della tv spiazza il pubblico | l’annuncio e tutti pensano al nuovo fidanzato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) La famosa viptv è pronta a fare il grande passo? Da qualche tempo fa coppia fissa con un altro vip e dopo aver condiviso una foto è scoppiato il gossip. I due non hanno ancora confermato, ma una prima volta sono stati paparazzati a Madrid, dove hanno trascorso un weekend in compagnia di amici. Poi eccoli ancora insieme, stavolta pizzicati dai fotografi del magazine Chi di ritorno da Forte dei Marmi, dove lui ha una villa. Sembrava esserci soltanto una bella amicizia, ma adesso è chiaro che tra loro due c’è una relazione ben più importante. Entrambi hanno cercato di nascondere la storia, ma ormai è chiaro a. E lei proprio nelle ultime ore ha pubblicato un video in cui fa chiaramente intendere di essere pronta. Pronta a salire sull’altare con la sua dolce metà o qualcos’altro? Andiamo a scoprirlo.