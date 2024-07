Fuga finita il tredicenne Andrei ritrovato in un parco ad Arluno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lonate Pozzolo (Varese), 8 luglio 2024 – "è stato”. A dare l’annuncio che il ragazzodi origini romene scomparso da casa è stato rintracciato e, soprattutto, che sta bene, è la sindaca di Lonate Elena Carraro., del quale alla frazione Sant’Antonino si erano perse le tracce da quattro giorni, si trovava ad, nel Milanese. Le forze dell’ordine l’hanno trovato in undella cittadina a metà strada fra Rho e Magenta, a 25 chilometri di distanza da Lonate, dove con ogni probabilità è arrivato in treno. Cos’abbia fatto in questi giorni, dove abbia dormito e se ci sia stato qualcuno con lui, sono tutti aspetti ancora da chiarire. “Presto riabbraccerà la sua mamma”, conferma il primo cittadino lasciando intendere che quel conta, ora, è solo questo.