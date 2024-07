Cos’è Azkaban e dove si trova nell’universo potteriano?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il prigioniero diè uno dei romanzi più amati della lunga saga dedicata ad Harry Potter e al mondo magico di Hogwarts. Un gradimento che, nel tempo, ha coinvolto anche il film, diretto da Alfonso Cuaron nel 2004. Ma cosa ha reso questo capitolo così accattivante per lettori e il pubblico? Sicuramente ad attrarre è l’atmosfera che si fa più misteriosa e minacciosa. Altro elemento essenziale, poi, è l’entrata in gioco di Sirius Black, un personaggio complesso e tormentato che rappresenta per Harry Potter una sorta di unione affettiva con i suoi genitori e, successivamente, un veicolo per comprendere la rabbia che lo tormenta. Tra tutti, questi aspetti, poi, si aggiunge la presenza di un altro protagonista che merita un posto nel titolo anche se, iconograficamente, apparirà saltuariamente e brevemente.