Wimbledon un Sinner d’autore supera anche la trappola Shelton e avanza ai quarti

(Di domenica 7 luglio 2024) Janniksi qualifica per idi finale a2024. Lo fa per il terzo anno consecutivo, battendo l’americano Benper 6-2 6-4 7-6(9) riuscendo a scampare sia a un break di svantaggio nel terzo set che a quattro palle per andare al quarto parziale. Per l’altoatesino ora uno tra Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev, ma la grande domanda è se il bulgaro e il russo riusciranno a concludere il loro ottavo entro la giornata odierna. La prima palla break ce l’hasull’1-1, ma va in un modo particolare. Primacerca e trova il dritto incrociato dopo una risposta notevole del numero 1 del mondo: palla chiamata fuori, ma il Falco dice che è dentro di un nulla. Sulla successiva prima segue il dritto, poi arriva la chiusura del game con un dritto appena largo di Jannik.