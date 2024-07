Un’ulteriore prova che dovremmo radere al suolo la civiltà umana | l’affondo del Guardian contro la serie Netflix sul donatore seriale di sperma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Il solitamente educatonel recensire The man with 1000 kids ha titolato: “chealla”. Già perché nellain tre parti in onda su, con protagonista ildiJonathan Jacob Meijer, l’ex insegnante di scuola superiore, musicista e trader di criptovalute di 42 anni è ritratto come un fanatico determinato a diffondere il suo seme senza limiti quantitativi e morali. In pratica le riceventi, madri di ogni angolo del mondo che dal 2007 hanno avuto un figlio da lui, la maggior parte con una donazione diretta (rapporto sessuale), esprimono in modo veemente la propria rabbia per il raggiro subito. Le olandesi Natalie e Suzanne, ad esempio, sono una coppia di testimoni intervistate nella docudiretta da Josh Allott.