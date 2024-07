Simona Ventura si è sposata | l’originale outfit scelto per le nozze

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 7 luglio 2024) Personaggi TV. Dopo sei anni dall’inizio della loro storia,e Giovanni Terzi hanno pronunciato il fatidico Sì davanti a 200 invitati. All’evento blindato celebrato al Grand Hotel di Rimini ad officiare il rito, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Per il suo giorno la conduttrice è uscita fuori dagli schemi, optando per unsemplice ma singolare. Leggi anche:e Giovanni Terzi sposi, le foto e le promesse Leggi anche:, la confessione privata è dolorosa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) La cerimonia Dopo la romantica e inaspettata proposta arrivata in diretta tv (nel corso di Ballando con le Stelle),ha sposato il compagno Giovanni Terzi.