Pino D' Angiò | le cinque canzoni indimenticabili

(Di domenica 7 luglio 2024) «Non esistono parole per spiegare il buio in questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggici ha lasciati. Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l'immaginabile, Questo eri, sei e rimarrai». Con queste parole commoventi, la famiglia diD'ha annunciato sui social la morte dell'indiscusso padrino del funk italiano, mancato a 71 anni dopo aver combattuto per anni contro alcune gravi malattie (due tumori e un infarto). Negli ultimi tempi D'stava vivendo una seconda giovinezza artistica grazie a un nuovo pubblico di giovanissimi che lo aveva scoperto attraverso lo streaming e TikTok, partecipando anche come ospite all’ultimo Festival di Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44 in una nuova versione di Ma quale idea, la sua canzone più famosa e amata, uno dei primi brani rap in italiano.