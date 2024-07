Francia ed estrema destra | Macron vince la sua scommessa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Parigi, 7 luglio 2024 – Lo avevamo scritto già nelle scorse settimane (leggi qui), il giorno dopo lo scrutinio delle Europee: guai a dareper finito. E’ come un gatto: ha 7 vite. Anzi, è un vero e proprio volpone, un ingegnere della politica. E anche un abile giocatore di poker. Ha scoperto le carte, buttato tutto sul tavolo, ha fatto all-in. O la va o la spacca: non si torna indietro. Un rischio grande, enorme. Da molti analisti e commentatori definito un “suicidio politico”, quello di sciogliere l’Assemblea Nazionale. Ma alla fine ha avuto ragione lui.: la strategia diper fermare l’avanzata di Le Pen Senza, non si governa Già, perchè se è vero che il Nuovo Fronte Popolare ha sbaragliato la concorrenza (ha ottenuto tra i 178 e 205), è anche vero che Rassemblement National (113-148) è arrivato addirittura dietro ad Ensemble (157-174), ovvero il partito del presidente.