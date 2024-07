Danso non è l’unico per la difesa L’Inter segue uno dall’Italia – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Kevinè uno dei nomi individuati dalla dirigenza delper sostituire eventualmente Stefan de Vrij. Il Corriere dello Sport vira per un altro più probabile a livello economico. DIFFICILE – Stefan de Vrij ha la seria possibilità di lasciare. Nonostante la sua volontà la dirigenza valuterebbe un suo addio in caso di offerta allettante ad un anno dalla scadenza del contratto. L’Arabia Saudita spinge per il difensore, così il club nerazzurro tornerebbe ancora sul mercato. Il primo nome sulla lista è Kevin, difensore del Lens e dell’Austria ad Euro 2024. Il gigante dalla Francia sarebbe un sogno, ma difficile perché la valutazione è di 35 milioni di euro. REALTÀ –non èchevaluta per il prossimo futuro.