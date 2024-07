Sicurezza in arrivo altre dieci telecamere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Il tema della pubblicaè stato al centro ieri mattina dell’incontro tra il nuovo sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, il capitano Michele Ognissanti, comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, e il maresciallo capo Nicola Loconte, comandante della stazione dei carabinieri di Castelvetro. "L’incontro – spiegano dall’amministrazione - è servito a gettare le basi per un futuro rapporto di collaborazione interistituzionale sul "tema", già efficacemente avviato, in riferimento alle caratteristiche e alle peculiarità del territorio castelvetrese. Il sindaco Poppi ha colto l’occasione per ringraziare il presidio dell’Arma per l’impegno sul territorio dei militari, nonché per le iniziative di prevenzione messe in campo, anche in relazione ai diversi incontri pubblici tenuti nelle scorse settimane dal comandante Loconte con la cittadinanza e con le fasce deboli della popolazione per arginare il fenomeno delle truffe e dei furti in casa.