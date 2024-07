Osimana ecco il bomber Arriva Matteo Minnozzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "così, all’improvviso, di giovedì". Inizia cosi l’annuncio social dell’(Eccellenza) per l’acquisto di. All’ora di cena del primo giovedì di luglioil primo volto nuovo dell’2024-2025, sorprendendo un po’ tutti. Il primo colpo dei giallorossi dopo innumerevoli conferme e alcune partenze., classe 1996, fidardense, può vantare anche alcune presenze in C con l’Ascoli, poi D ed Eccellenza dove ha militato anche la scorsa stagione indossando la maglia della Maceratese. Lo titolano ’botto’ di mercato sulle pagine social della società senzatesta. Al campo (raduno previsto il 22 luglio) la risposta, conche dovrà portare gol ed estro nella squadra di mister Claudio Labriola.