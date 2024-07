Gioia infinita per i DIY | Siamo il fulmine di cui questa divisione tag team ha bisogno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 luglio 2024) Come vi abbiamo raccontato, Tommaso Ciampa e Johnny Gargano sono riusciti, finalmente, a conquistare il loro primo titolo nel main roster WWE dopo aver costretto alla resa Grayson Waller e Austin Theory, strappando quindi loro le cinture di coppia. Tante emozioni, soprattutto perché a Toronto i DIY si erano laureati come campioni di NXT ben 8 anni fa, arricchendo il match di ieri con tante “citazioni”, come la Shatter Machine degli allora Revival, e la chiusura con doppia sottomissione. Ilha colpito due volte Intervistati in esclusiva a SmackDown da Cathy Kelley, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa hanno parlato del loro grande traguardo raggiunto: Johnny Gargano: “Toronto, ce l’abbiamo fatta. Ilha colpito due volte, e noiildi cuitagha