Fratoianni lancia la sfida a Palazzo Chigi vogliamo governare il Paese

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - "Noi ci candidiamo aquesto" e "a Meloni e Salvini vorrei dire che non prendiamo lezioni da questa destra, da una destra di governo che non sa pronunciare la parola 'antifascista'". Parlando all'Assemblea nazionale del partito, a Roma, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicolaapertamente ladi arrivare a. "il- ha sottolineato - per ridare centralità alla sanità e alla scuola pubblica, per alzare gli stipendi, per il diritto all'abitare". E per farlo "dobbiamo crescere, con continuità, con intelligenza, e organizzare questa crescita". "Ne discuteremo con Europa Verde, ne discuteremo ancora noi. Ma dico da subito: nessuna torsione organizzativa.